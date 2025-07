Sieste littéraire Médiathèque de L’Île-d’Elle L’Île-d’Elle

Médiathèque de L’Île-d’Elle 7, Rue de l’église L’Île-d’Elle Vendée

Début : 2025-08-27 14:00:00

fin : 2025-08-27 15:00:00

2025-08-27

Prévoir une couverture et un coussin pour s’installer confortablement. Public familial.

Sur inscription. .

Médiathèque de L’Île-d’Elle 7, Rue de l’église L’Île-d’Elle 85770 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 62 29 mediatheque@mairie-iledelle.fr

English :

Bring a blanket and cushion to make yourself comfortable. Family audience.

German :

Bringen Sie eine Decke und ein Kissen mit, damit Sie es sich bequem machen können. Familienfreundliches Publikum.

Italiano :

Portate una coperta e un cuscino per mettervi comodi. Per le famiglie.

Espanol :

Traiga una manta y un cojín para ponerse cómodo. Para las familias.

L’événement Sieste littéraire L’Île-d’Elle a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud