Sieste Littéraire Médiathèque de Magescq Magescq

Informations pratiques

Magescq

Sieste Littéraire

Médiathèque de Magescq 21, avenue de Maremne Magescq Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 16:30:00

fin : 2026-07-15 17:15:00

Date(s) :

2026-07-15

Lectures d’été allongés à l’ombre!

On peut y fermer les yeux mais ce n’est pas pour s’endormir, c’est pour mieux écouter des textes choisis par vos bibliothécaires. .

Médiathèque de Magescq 21, avenue de Maremne Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 47 61 35 mediatheque@mairie-magescq.fr

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English : Sieste Littéraire

Reading while lying in the shade!

L’événement Sieste Littéraire Magescq a été mis à jour le 2026-07-09 par OTI LAS