Sieste Littéraire Médiathèque de Magescq Magescq
mercredi 15 juillet 2026 · Médiathèque de Magescq · Magescq
Informations pratiques
Magescq
Sieste Littéraire
Médiathèque de Magescq 21, avenue de Maremne Magescq Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 16:30:00
fin : 2026-07-15 17:15:00
Date(s) :
2026-07-15
Lectures d’été allongés à l’ombre!
On peut y fermer les yeux mais ce n’est pas pour s’endormir, c’est pour mieux écouter des textes choisis par vos bibliothécaires. .
Médiathèque de Magescq 21, avenue de Maremne Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 47 61 35 mediatheque@mairie-magescq.fr
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English : Sieste Littéraire
Reading while lying in the shade!
L’événement Sieste Littéraire Magescq a été mis à jour le 2026-07-09 par OTI LAS
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