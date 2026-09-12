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AGENDA · Bédée

Sieste musciale Saison Culturelle Bédée Bédée

samedi 20 mars 2027 · Bédée

Informations pratiques

Début
samedi 20 mars 2027
Fin
samedi 20 mars 2027
Heure de début
14:00:00
Adresse
5 Rue des Rosiers
Ville
35137 Bédée
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Bédée

Sieste musciale Saison Culturelle Bédée

5 Rue des Rosiers Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-20 14:00:00
fin : 2027-03-20 14:30:00

Date(s) :
2027-03-20

Le 20 mars à 11h puis 16h, LaCoustik accueille deux siestes musicales dans le cadre de la saison culturelle.

Ces siestes invitent le public dans un voyage sonore mêlant machines, percussions, guitares électriques, objets sonores, flûtes et clarinettes.
Lovés confortablement au milieu d’une installation à 360°, les participants sont comme au milieu d’un son. Entourés par les enceintes et parmi les musiciens, ils n’ont plus qu’à fermer les yeux et se laisser bercer.

Tout public. Familial dès 3 ans.
Durée 30min.
Payant. Gratuit -18 ans.   .

5 Rue des Rosiers Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Sieste musciale Saison Culturelle Bédée Bédée a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Montfort Communauté

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