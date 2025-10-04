Sieste musicale à 14h Médiathèque du Carré d’Art Nîmes

C’est le rendez-vous des fidèles ! Mais celle-ci sera, pour l’occasion exceptionnellement en Live. Concert de harpe celtique par Séverine Plantel à écouter les yeux fermés dans le petit auditorium.

Médiathèque du Carré d’Art place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes Nîmes 30033 La Placette Gard Occitanie 0466763503 http://bibliotheque.nimes.fr La bibliothèque Carré d’Art – Jean Bousquet occupe avec le musée d’art contemporain, le bâtiment du Carré d’art conçu par l’architecte anglais Norman Foster et situé en face du temple romain de la Maison Carrée.

