sieste musicale à la médiathèque Marennes Marennes-Hiers-Brouage
sieste musicale à la médiathèque Marennes Marennes-Hiers-Brouage samedi 20 septembre 2025.
sieste musicale à la médiathèque
Marennes Médiathèque Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 13:30:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-09-20 2025-11-08 2025-12-20
Confortablement installés dans des transats, laissez vous emporter par la douceur de la musique.
.
Marennes Médiathèque Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 72 98
English :
Comfortably seated in deckchairs, let yourself be carried away by the gentle sound of the music.
German :
Bequem in Liegestühlen sitzend, lassen Sie sich von der sanften Musik mitreißen.
Italiano :
Comodamente seduti sulle sedie a sdraio, lasciatevi trasportare dalla dolce musica.
Espanol :
Cómodamente instalado en tumbonas, déjese llevar por la suave música.
L’événement sieste musicale à la médiathèque Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes