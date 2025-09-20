sieste musicale à la médiathèque Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Marennes Médiathèque Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Début : 2025-09-20 13:30:00

fin : 2025-12-20

2025-09-20 2025-11-08 2025-12-20

Confortablement installés dans des transats, laissez vous emporter par la douceur de la musique.

Marennes Médiathèque Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 72 98

English :

Comfortably seated in deckchairs, let yourself be carried away by the gentle sound of the music.

German :

Bequem in Liegestühlen sitzend, lassen Sie sich von der sanften Musik mitreißen.

Italiano :

Comodamente seduti sulle sedie a sdraio, lasciatevi trasportare dalla dolce musica.

Espanol :

Cómodamente instalado en tumbonas, déjese llevar por la suave música.

L’événement sieste musicale à la médiathèque Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes