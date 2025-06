Sieste Musicale Ancenis-Saint-Géréon 9 juillet 2025 10:30

Loire-Atlantique

Sieste Musicale Place de la République Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2025-07-09 10:30:00

fin : 2025-07-10 11:00:00

2025-07-09

2025-07-10

C’est les vacances… Relaxation et siestes musicales

La médiathèque d’Ancenis-Saint-Géréon propose des siestes musicales de 30min gratuites le 9 juillet pour tous les publics et le 10 juillet pour les enfants de 3 ans et plus. .

Place de la République

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30

English :

It’s vacation time? Relaxation and musical siestas

German :

Wie sieht es in den Ferien aus? Entspannung und musikalische Schläfchen

Italiano :

È tempo di vacanze? Relax e siesta musicale

Espanol :

¿Es tiempo de vacaciones? Relajación y siestas musicales

