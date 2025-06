Sieste musicale Au soleil – Chartres 21 juin 2025 15:30

Eure-et-Loir

Sieste musicale Au soleil 1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-21 15:30:00

fin : 2025-06-21 16:00:00

Date(s) :

2025-06-21

La Méd’Iathèque fête la musique et vous invite à venir écouter une sélection ensoleillée.

.

1 Boulevard Maurice Viollette

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

The Méd?Iathèque celebrates music and invites you to come and listen to a sunny selection.

German :

Die Med?Iathek feiert die Musik und lädt Sie zu einer sonnigen Auswahl ein.

Italiano :

La Méd?Iathèque celebra la musica e vi invita a venire ad ascoltare una selezione solare.

Espanol :

La Méd’Iathèque celebra la música y le invita a venir a escuchar una soleada selección.

L’événement Sieste musicale Au soleil Chartres a été mis à jour le 2025-06-11 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES