Sieste musicale avec la flutiste Emmanuelle Le Friec La Chapelle-sur-Dun 17 juillet 2025 14:30

Seine-Maritime

Sieste musicale avec la flutiste Emmanuelle Le Friec Jardin Terre d’Accord La Chapelle-sur-Dun Seine-Maritime

Début : 2025-07-17 14:30:00

2025-07-17

Installez-vous confortablement, que ce soit dans un transat, un fauteuil ou simplement dans l’herbe… et laissez-vous porter.

Au cœur du Jardin Terre d’Accord, Emmanuelle Le Friec vous propose un moment suspendu, une parenthèse musicale et poétique. Sa flûte vous guidera dans une expérience sensorielle unique, propice à la détente et à l’évasion intérieure.

Fermez les yeux, ouvrez vos oreilles les notes s’élèvent, l’imaginaire s’envole. Une invitation à repenser l’espace, le temps et votre propre présence au monde.

Pensez à apporter un coussin, un plaid… Les enfants sont les bienvenus, et le jardin vous reste ouvert toute l’après-midi pour prolonger la flânerie.

Dès 14h30, Sur réservation.

Jardin Terre d’Accord

La Chapelle-sur-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie

English : Sieste musicale avec la flutiste Emmanuelle Le Friec

Make yourself comfortable, whether in a deckchair, an armchair or simply on the grass? and let yourself be carried away.

In the heart of the Jardin Terre d?Accord, Emmanuelle Le Friec offers you a moment of suspension, a musical and poetic interlude. Her flute will guide you through a unique sensory experience, conducive to relaxation and inner escape.

Close your eyes, open your ears: the notes soar, the imagination takes flight. An invitation to rethink space, time and your own presence in the world.

Don’t forget to bring a cushion, a plaid? Children are welcome, and the garden is open all afternoon for extended strolls.

From 2.30pm, booking essential.

German :

Machen Sie es sich bequem, ob in einem Liegestuhl, einem Sessel oder einfach im Gras, und lassen Sie sich treiben.

Im Herzen des Gartens Terre d’Accord lädt Emmanuelle Le Friec Sie zu einem Moment der Stille ein, einer musikalischen und poetischen Auszeit. Ihre Flöte wird Sie in eine einzigartige Sinneserfahrung führen, die Entspannung und innere Einkehr fördert.

Schließen Sie die Augen, öffnen Sie die Ohren: Die Noten erheben sich, die Phantasie wird beflügelt. Eine Einladung, Raum, Zeit und Ihre eigene Präsenz in der Welt zu überdenken.

Denken Sie daran, ein Kissen oder eine Decke mitzubringen Kinder sind willkommen, und der Garten ist den ganzen Nachmittag über geöffnet, um das Flanieren zu verlängern.

Ab 14:30 Uhr, Mit Reservierung.

Italiano :

Mettetevi comodi, su una sdraio, una poltrona o semplicemente sull’erba, e lasciatevi trasportare.

Nel cuore del Jardin Terre d’Accord, Emmanuelle Le Friec vi invita a concedervi un momento di pausa, una parentesi musicale e poetica. Il suo flauto vi guiderà in un’esperienza sensoriale unica, che favorisce il rilassamento e la fuga interiore.

Chiudete gli occhi, aprite le orecchie: le note si librano, l’immaginazione prende il volo. Un invito a ripensare lo spazio, il tempo e la propria presenza nel mondo.

Non dimenticate di portare un cuscino, una coperta? I bambini sono i benvenuti e il giardino è aperto tutto il pomeriggio per prolungare la passeggiata.

Dalle 14.30, prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Póngase cómodo, ya sea en una tumbona, un sillón o simplemente sobre la hierba… y déjese llevar.

En el corazón del Jardin Terre d’Accord, Emmanuelle Le Friec le invita a un momento de evasión, un interludio musical y poético. Su flauta le guiará a través de una experiencia sensorial única, propicia para la relajación y la evasión interior.

Cierre los ojos, abra los oídos: las notas se disparan, la imaginación vuela. Una invitación a repensar el espacio, el tiempo y su propia presencia en el mundo.

No olvide traer un cojín, una manta.. Los niños son bienvenidos, y el jardín estará abierto toda la tarde para que pueda prolongar su paseo.

A partir de las 14.30 h. Imprescindible reservar.

