Sieste musicale avec la flutiste Tutti Flutti La Chapelle-sur-Dun

Sieste musicale avec la flutiste Tutti Flutti La Chapelle-sur-Dun vendredi 18 juillet 2025.

Sieste musicale avec la flutiste Tutti Flutti

Jardin Terre d’Accord La Chapelle-sur-Dun Seine-Maritime

Début : 2025-07-18 14:30:00

fin : 2025-07-18 15:30:00

2025-07-18

Assis dans les fauteuils, les transats ou dans l’herbe au cœur du jardin Terre d’Accord, Emmanuelle Le Friec, flûtiste du sextuor Tutti Flutti propose aux flâneurs.es un temps dilaté pour se ré-approprier l’espace d’harmonie qui les entoure et y renouveler leur regard et leur écoute. Vous serez invité à fermer les yeux pour entrer dans une envolée poétique.

Venez avec votre oreiller, un plaid.

Les enfants sont les bienvenus.

Vous pouvez profiter du jardin toute l’après midi

Jardin Terre d’Accord La Chapelle-sur-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie

English : Sieste musicale avec la flutiste Tutti Flutti

Sitting in armchairs, deckchairs or on the grass in the heart of the Terre d’Accord garden, Emmanuelle Le Friec, flutist with the Tutti Flutti sextet, invites strollers to take a moment to re-appropriate the harmonious space around them, to renew their eyes and ears. You’ll be invited to close your eyes and enter into a poetic flight of fancy.

Bring your pillow and a blanket.

Children are welcome.

You can enjoy the garden all afternoon

German :

Emmanuelle Le Friec, Flötistin des Sextetts Tutti Flutti, sitzt in Sesseln, Liegestühlen oder im Gras im Herzen des Gartens Terre d’Accord und lädt Flaneure ein, sich den Raum der Harmonie, der sie umgibt, wieder anzueignen und ihren Blick und ihr Gehör zu erneuern. Sie werden eingeladen, die Augen zu schließen, um in einen poetischen Höhenflug einzutreten.

Bringen Sie Ihr Kopfkissen und eine Decke mit.

Auch Kinder sind herzlich willkommen.

Sie können den Garten den ganzen Nachmittag nutzen

Italiano :

Seduta su poltrone, sdraio o sull’erba nel cuore del giardino di Terre d’Accord, Emmanuelle Le Friec, flautista del sestetto Tutti Flutti, invita i passeggiatori a prendersi un po’ di tempo per riappropriarsi dello spazio armonioso che li circonda e rinnovare il loro modo di guardare e ascoltare. Sarete invitati a chiudere gli occhi e ad entrare in un volo poetico di fantasia.

Portate con voi un cuscino e una coperta.

I bambini sono i benvenuti.

Potrete godere del giardino per tutto il pomeriggio

Espanol :

Sentada en sillones, tumbonas o sobre la hierba en pleno jardín de Terre d’Accord, Emmanuelle Le Friec, flautista del sexteto Tutti Flutti, invita a los paseantes a tomarse un tiempo para reapropiarse del armonioso espacio que les rodea y renovar su forma de mirar y escuchar. Se les invitará a cerrar los ojos y entrar en un vuelo poético.

Traiga su almohada y una manta.

Los niños son bienvenidos.

Podrás disfrutar del jardín toda la tarde

