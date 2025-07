Sieste musicale avec Maloutt Rue des Tanneries Bellac

Sieste musicale avec Maloutt

Rue des Tanneries La Guinguette du Vincou Bellac Haute-Vienne

Installez-vous confortablement à l’ombre des arbres, fermez les yeux… et laissez-vous porter par l’univers sonore doux, planant et sensible de Maloutt. Une parenthèse de calme et de poésie, à mi-chemin entre concert et moment de détente, où la musique devient un cocon. Transats, coussins et couvertures bienvenus. Buvette sur place. Ambiance chill et immersive. .

