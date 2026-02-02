Sièste musicale médiathèque Bassercles

Sièste musicale

médiathèque 1 Route du Soleil Levant Bassercles Landes

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-16

2026-02-16

Il n’est pas toujours simple de trouver un moment pour se relaxer entre deux activités dans la journée. Tranquillement installé sur un transat, vous lâcherez prise en vous laissant bercer par des playlists réalisées sur mesure pour ces instants de détentes.

Pour tous, dès 8 ans

médiathèque 1 Route du Soleil Levant Bassercles 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr

English : Sièste musicale

It’s not always easy to find a moment to relax between two activities during the day. Just sit back on a deckchair and let yourself be lulled to sleep by playlists tailor-made for those moments of relaxation.

For all ages, from 8 upwards

