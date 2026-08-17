Sieste musicale Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon

mercredi 7 octobre 2026 · Place de la République · Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Sieste musicale Biblio’fil

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 16:30:00

fin : 2026-10-07 17:00:00

Date(s) :

2026-10-07

Détendez-vous et laissez-vous porter par la musique.

Ecoute, détente et découverte d’une sélection musicale.

Sieste musicale proposée dans le cadre des Semaines d’information sur la santé mentale.

Tout public. Entrée libre et sans inscription. .

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30

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English :

Relax and let the music carry you away.

L’événement Sieste musicale Biblio’fil Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-08-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis