Sieste musicale Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon
mercredi 7 octobre 2026 · Place de la République · Ancenis-Saint-Géréon
Informations pratiques
Ancenis-Saint-Géréon
Sieste musicale Biblio’fil
Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 16:30:00
fin : 2026-10-07 17:00:00
Date(s) :
2026-10-07
Détendez-vous et laissez-vous porter par la musique.
Ecoute, détente et découverte d’une sélection musicale.
Sieste musicale proposée dans le cadre des Semaines d’information sur la santé mentale.
Tout public. Entrée libre et sans inscription. .
Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Relax and let the music carry you away.
L’événement Sieste musicale Biblio’fil Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-08-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
À voir aussi à Ancenis-Saint-Géréon (Loire-Atlantique)
- Nouvelle présentation des résultats archéologiques de l’étude du Logis Renaissance Exposition Château d’Ancenis Salle des mariages Ancenis-Saint-Géréon 11 septembre 2026
- Répétitions publiques Orchestre Harmonie d’Ancenis-St-Géréon Salle arc-en-ciel Ancenis-Saint-Géréon 11 septembre 2026
- Week-end Bien-être La Guère Ancenis-Saint-Géréon 12 septembre 2026
- Ancenis Défile Cour du Château Ancenis-Saint-Géréon 12 septembre 2026
- Concert Valentin Vierling Rythm Party Ancenis-Saint-Géréon 13 septembre 2026