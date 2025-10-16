Sieste Musicale Médiathèque Bressuire
Sieste Musicale Médiathèque Bressuire jeudi 16 octobre 2025.
Sieste Musicale
Médiathèque 8 place du 5 mai Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16
fin : 2025-10-16
Date(s) :
2025-10-16
Envie d’une pause musicale ? Venez vous installer confortablement et vous laisser bercer par la sélection du discothécaire.
À partir de 6 ans, réservation conseillée. .
Médiathèque 8 place du 5 mai Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 27 mediatheque.bressuire@agglo2b.fr
English : Sieste Musicale
German : Sieste Musicale
Italiano :
Espanol : Sieste Musicale
L’événement Sieste Musicale Bressuire a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Bocage Bressuirais