Sieste Musicale Médiathèque Bressuire

Sieste Musicale Médiathèque Bressuire jeudi 16 octobre 2025.

Sieste Musicale

Médiathèque 8 place du 5 mai Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Envie d’une pause musicale ? Venez vous installer confortablement et vous laisser bercer par la sélection du discothécaire.

À partir de 6 ans, réservation conseillée. .

Médiathèque 8 place du 5 mai Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 27 mediatheque.bressuire@agglo2b.fr

