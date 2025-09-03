Sieste musicale Châteauroux
Sieste musicale Châteauroux mercredi 3 septembre 2025.
Sieste musicale
41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre
Gratuit
Début : 2025-09-03 15:00:00
fin : 2025-09-03 16:00:00
2025-09-03
Pour une rentrée en douceur, la médiathèque vous propose une ballade sonore.
Pour ce premier rendez-vous musical, et en clin d’œil au concert des Frères Lapompe à la bibliothèque Beaulieu (le 5 septembre), venez réviser vos standards du jazz manouche.
Réservation conseillée. .
41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35
English :
For a gentle start to the new school year, the multimedia library offers you a sound ballad.
German :
Für einen sanften Start ins neue Schuljahr bietet die Mediathek einen Klangspaziergang an.
Italiano :
Per iniziare dolcemente il nuovo anno scolastico, la biblioteca multimediale propone una passeggiata sonora.
Espanol :
Para empezar con buen pie el nuevo curso escolar, la biblioteca multimedia ofrece un paseo sonoro.
