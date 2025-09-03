Sieste musicale Châteauroux

Début : 2025-09-03 15:00:00

fin : 2025-09-03 16:00:00

2025-09-03

Pour une rentrée en douceur, la médiathèque vous propose une ballade sonore.

Pour ce premier rendez-vous musical, et en clin d’œil au concert des Frères Lapompe à la bibliothèque Beaulieu (le 5 septembre), venez réviser vos standards du jazz manouche.

Réservation conseillée. .

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

English :

For a gentle start to the new school year, the multimedia library offers you a sound ballad.

German :

Für einen sanften Start ins neue Schuljahr bietet die Mediathek einen Klangspaziergang an.

Italiano :

Per iniziare dolcemente il nuovo anno scolastico, la biblioteca multimediale propone una passeggiata sonora.

Espanol :

Para empezar con buen pie el nuevo curso escolar, la biblioteca multimedia ofrece un paseo sonoro.

