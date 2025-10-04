Sieste musicale Cité de la musique Paris

Dans la limite de 15 places, à partir de 3 ans

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T14:45:00

Fin : 2025-10-05T15:00:00 – 2025-10-05T15:45:00

La Médiathèque de la Philharmonie de Paris vous invite à une parenthèse de détente avec sa sieste musicale.

Parents et enfants sont conviés à un moment de calme et de relaxation au sein de la médiathèque, sur fond de musique douce soigneusement sélectionnée pour l’occasion. Installez-vous confortablement sur des coussins, fauteuils ou transats, et laissez-vous bercer par des morceaux propices à la sérénité.

Cité de la musique 221 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris, France

