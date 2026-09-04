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Sieste musicale Médiathèque Coutances

vendredi 4 décembre 2026 · Médiathèque · Coutances

Sieste musicale Médiathèque Coutances

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Heure de début
12:45:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
11 Rue Saint-Maur
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

Sieste musicale

Médiathèque 11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 12:45:00
fin : 2026-12-04 13:30:00

Date(s) :
2026-12-04

Sieste musicale, et si vous faisiez une pause dans la médiathèque, privatisée rien que pour vous ? Profitez de notre sieste musicale, parenthèse de relaxation. Amener son casque personnel, son smartphone, un plaid. Adulte.
De 12h45 à 13h30 à la médiathèque de Coutances.   .

Médiathèque 11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70 

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English : Sieste musicale

L’événement Sieste musicale Coutances a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme

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