Sieste musicale Médiathèque Coutances
vendredi 4 décembre 2026 · Médiathèque · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Sieste musicale
Médiathèque 11 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 12:45:00
fin : 2026-12-04 13:30:00
Date(s) :
2026-12-04
Sieste musicale, et si vous faisiez une pause dans la médiathèque, privatisée rien que pour vous ? Profitez de notre sieste musicale, parenthèse de relaxation. Amener son casque personnel, son smartphone, un plaid. Adulte.
De 12h45 à 13h30 à la médiathèque de Coutances. .
Médiathèque 11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70
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English : Sieste musicale
L’événement Sieste musicale Coutances a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme
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