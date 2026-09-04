Sieste musicale Médiathèque Coutances

Informations pratiques

Coutances

Sieste musicale

Médiathèque 11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 12:45:00

fin : 2026-12-04 13:30:00

Date(s) :

2026-12-04

Sieste musicale, et si vous faisiez une pause dans la médiathèque, privatisée rien que pour vous ? Profitez de notre sieste musicale, parenthèse de relaxation. Amener son casque personnel, son smartphone, un plaid. Adulte.

De 12h45 à 13h30 à la médiathèque de Coutances. .

Médiathèque 11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70

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English : Sieste musicale

L’événement Sieste musicale Coutances a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme