Sieste musicale Médiathèques Cussac
Sieste musicale Médiathèques Cussac mercredi 22 avril 2026.
Sieste musicale
Médiathèques 8 Rue de Saint-Mathieu Cussac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Au programme écoute musicale autour du jazz et du blues. Venez vivre un moment de détente pour se (re)poser, lire ou simplement réfléchir autour de la musique. .
Médiathèques 8 Rue de Saint-Mathieu Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 19 23 mediatheques@ouestlimousin.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sieste musicale
L’événement Sieste musicale Cussac a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Ouest Limousin
À voir aussi à Cussac (Haute-Vienne)
- Goûter philo le bonheur Rue de Saint Mathieu Cussac 1 avril 2026
- La Culture au Grand Jour Concert Union musicale de Saint Léonard de Noblat Chpaiteau de la Fontanelle Cussac 3 avril 2026
- Loto Chapiteau de la Fontanelle Cussac 18 avril 2026
- Bébés lecteurs Rue de Saint Mathieu Cussac 21 avril 2026
- Cinéma Marsupilami Cussac 22 avril 2026