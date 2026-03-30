Sieste musicale Médiathèques Cussac

Sieste musicale

Médiathèques 8 Rue de Saint-Mathieu Cussac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Au programme écoute musicale autour du jazz et du blues. Venez vivre un moment de détente pour se (re)poser, lire ou simplement réfléchir autour de la musique. .

Médiathèques 8 Rue de Saint-Mathieu Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 19 23 mediatheques@ouestlimousin.com

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English : Sieste musicale

L’événement Sieste musicale Cussac a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Ouest Limousin