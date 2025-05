Sieste musicale « dolce vita » – Place Carli Marseille 1er Arrondissement, 5 juillet 2025 14:00, Marseille 1er Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Sieste musicale « dolce vita » Samedi 5 juillet 2025 de 14h à 15h.

Complet. Place Carli Conservatoire Pierre Barbizet / INSEAMM Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 14:00:00

fin : 2025-07-05 15:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Les compositeurs italiens du 7ème art et contemporains, en duo guitare / mandoline Création 2021

La Dolce Vita nous offre un voyage original dans le pays de Sergio Leone et Giuseppe Tornatore à travers les œuvres majeures d’Ennio Morricone, Nino Rota ou Nicola Piovani destinées au grand écran et nous fait découvrir des créations originales pour mandoline et guitare de Paolo Rosini, Simone Iannarelli, Carlo Domeniconi ou Giueseppe Pettine ancrées dans cette tradition populaire bien vivante.



Si la Dolce Vita chante avec simplicité l’histoire d’une nation tournée vers l’art et la culture, ce moment musical illustre bien les propos de Fellini Il n’y a pas de fin, il n’y a pas de début, seulement la passion infinie de la vie.





Alberto Vingiano I guitare

Vincent Beer-Demander I mandoline





15h • Projection « La mandoline ou le cœur d’une musique »

Film dédié à Antoine Peduto, professeur de Mandoline à Marseille » … guitares et mandolines ont des sont qui font aimer… » Camille Saint Saens Documentaire musical sur la mandoline de Raymond Sauvaire. Durée 52 minutes



​​



15h À la suite de la sieste musicale, nous projetterons ce document d’archives aussi touchant qu’instructif, inspiré par l’adage de Camille Saint Saens Guitares et mandolines ont des sons qui font aimer .

Place Carli Conservatoire Pierre Barbizet / INSEAMM

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Italian composers of the 7th art and contemporary composers, in a guitar/mandolin duo? Creation 2021

German :

Italienische Komponisten der siebten Kunst und zeitgenössische Komponisten im Duo Gitarre / Mandoline? Uraufführung 2021

Italiano :

Compositori italiani della settima arte e compositori contemporanei, in un duetto chitarra/mandolino? Creazione 2021

Espanol :

Compositores italianos del séptimo arte y compositores contemporáneos, en un dúo guitarra/mandolina.. Creación 2021

