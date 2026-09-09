Sieste musicale et dégustative, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux

Informations pratiques

Sieste musicale et dégustative Mercredi 14 octobre, 16h00 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T16:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-14T16:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:00:00+02:00

#PROJET ALIMENTATION DURABLE

En partenariat avec le Laboratoire d’Initiatives Alimentaires (LIA)

La bibliothèque de la Bastide et le Laboratoire d’Initiatives Alimentaires (LIA) vous proposent tout au long du mois d’octobre plusieurs rendez-vous autour de l’alimentation pour petits et grands : balade urbaine, atelier et spectacle pour enfants, sieste musicale et dégustative. Ces rendez-vous seront l’occasion de multiplier les rencontres et les liens autour des goûts et des saveurs et de réfléchir à une alimentation durable, juste et conviviale telle que le LIA la décline avec les habitants sur le quartier de la Bastide avec le marché de producteurs, la cantine de quartier et l’expérimentation d’une sécurité sociale alimentaire.

Mercredi 14/10/2026 à 16h

Sieste musicale et dégustative.

En partenariat avec le Laboratoire d’Initiatives Alimentaires (LIA).

Pour adultes

Offrez-vous un moment de détente associant découvertes musicales et dégustation à l’aveugle et voyagez parmi les goûts et saveurs de la cantine de quartier organisée chaque jeudi midi au centre d’animation de la Benauge par le Laboratoire d’initiatives alimentaires.

Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque ou au 05 56 86 15 28

Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 86 15 28 »}] [{« link »: « https://le-lia.fr/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

En partenariat avec le Laboratoire d’Initiatives Alimentaires (LIA) #ProjetAlimentationDurable

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