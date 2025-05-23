Sieste musicale famille

Passage des Poètes Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

A partir de 5 ans (présence d’un adulte souhaitée)

.

Passage des Poètes Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Ages 5 and up (adult supervision required)

L’événement Sieste musicale famille Chartres a été mis à jour le 2026-03-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES