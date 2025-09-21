Sieste musicale Féminin pluriel Théâtre du Château Eu

Sieste musicale Féminin pluriel

Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Début : 2026-01-17 19:00:00

fin : 2026-01-17 19:40:00

2026-01-17

De 6€ à 13€ Jeune public A partir de 13 ans.

Elles s’appellent Marie, Sara, Marthe, Suzanne, Wilgeforte, Marie Madeleine… Ces femmes de l’Ancien et du Nouveau Testament ont marqué l’histoire biblique par leur courage, leur foi et leur détermination. Françoise Sliwka les révèle, dans le troisième opus de cette création, comme des figures mythologiques, incarnant des archétypes puissants du féminin. Marie incarne le don de soi, Sara la résilience, Marthe l’hospitalité, Suzanne l’intégrité face à l’injustice, Wilgeforte l’indépendance et Marie Madeleine la passion et la rédemption. Des modèles intemporels, des héroïnes modernes, ces femmes ont marqué l’histoire et continuent d’inspirer. Elles sont comme autant de parcelles de notre intériorité. Leurs vies, leurs choix sont d’une immense modernité. .

English : Sieste musicale Féminin pluriel

