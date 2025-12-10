Sieste musicale [Festival Taol Kurun] Médiathèque l’Ellipse Moëlan-sur-Mer

Sieste musicale [Festival Taol Kurun]

Médiathèque l’Ellipse 9 Rue Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2026-01-17 15:15:00

fin : 2026-01-17 16:00:00

2026-01-17

Avec Emile Dauphin. .

+33 6 73 88 19 48

