Sieste musicale [Festival Taol Kurun] Médiathèque l’Ellipse Moëlan-sur-Mer
Sieste musicale [Festival Taol Kurun] Médiathèque l’Ellipse Moëlan-sur-Mer samedi 17 janvier 2026.
Sieste musicale [Festival Taol Kurun]
Médiathèque l’Ellipse 9 Rue Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 15:15:00
fin : 2026-01-17 16:00:00
Date(s) :
2026-01-17
Avec Emile Dauphin. .
Médiathèque l’Ellipse 9 Rue Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48
English :
L’événement Sieste musicale [Festival Taol Kurun] Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS