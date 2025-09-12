Sieste musicale Iffendic

Sieste musicale Iffendic vendredi 12 septembre 2025.

Sieste musicale

Place des Marronniers Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 18:00:00

fin : 2025-09-12 19:00:00

Date(s) :

2025-09-12

Dans le cadre de l’anniversaire de son dixième anniversaire, la Mosaïque des Mots vous invite à une sieste musicale spéciale années 2015-2025, le 12 septembre de 18h à 19h.

Public ado/adlute. Sur inscription (nombre de places limité). .

Place des Marronniers Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Sieste musicale Iffendic a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Montfort Communauté