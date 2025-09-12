Sieste musicale Iffendic
Sieste musicale Iffendic vendredi 12 septembre 2025.
Sieste musicale
Place des Marronniers Iffendic Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Début : 2025-09-12 18:00:00
fin : 2025-09-12 19:00:00
Date(s) :
2025-09-12
Dans le cadre de l’anniversaire de son dixième anniversaire, la Mosaïque des Mots vous invite à une sieste musicale spéciale années 2015-2025, le 12 septembre de 18h à 19h.
Public ado/adlute. Sur inscription (nombre de places limité). .
Place des Marronniers Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75
