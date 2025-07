SIESTE MUSICALE JAZZ Aniane

SIESTE MUSICALE JAZZ Aniane mardi 8 juillet 2025.

SIESTE MUSICALE JAZZ

Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08

fin : 2025-07-08

Date(s) :

2025-07-08

Moment de détente en musique.

Confortablement installés, vous écouterez une sélection de musique jazz invitant à la rêverie.

Quelques précisions sur les timbres instrumentaux ou vocaux seront apportées mais l’essentiel de l’animation consistera en une écoute approfondie,

Réservation obligatoire. Attention les places sont limitées.

Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 46 34 bibliotheque@ville-aniane.fr

English :

A moment of musical relaxation.

Comfortably seated, you’ll listen to a selection of jazz music inviting you to daydream.

A few details on instrumental or vocal timbres will be provided, but the main part of the activity will consist of in-depth listening,

Reservations essential. Places are limited.

German :

Entspannende Momente mit Musik.

Bequem sitzend hören Sie eine Auswahl an Jazzmusik, die zum Träumen einlädt.

Es werden einige Erläuterungen zu instrumentalen oder vokalen Klangfarben gegeben, aber der Hauptteil der Animation besteht aus intensivem Zuhören,

Eine Reservierung ist erforderlich. Achtung: Die Plätze sind begrenzt.

Italiano :

Un momento di relax musicale.

Comodamente seduti, ascolterete una selezione di musica jazz da sogno.

Verranno forniti alcuni dettagli sui timbri strumentali o vocali, ma la parte principale dell’attività consisterà in un ascolto approfondito,

La prenotazione è essenziale. I posti sono limitati.

Espanol :

Un momento de relajación musical.

Cómodamente sentado, escuchará una selección de música jazz de ensueño.

Se proporcionarán algunos detalles sobre timbres instrumentales o vocales, pero la parte principal de la actividad consistirá en escuchar en profundidad,

Imprescindible reservar. Plazas limitadas.

L’événement SIESTE MUSICALE JAZZ Aniane a été mis à jour le 2025-06-29 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT