Sieste musicale « Live entre les livres » – Essômes-sur-Marne, 28 mai 2025 14:30, Essômes-sur-Marne.

Aisne

Sieste musicale « Live entre les livres » 26 Rue Roosevelt Essômes-sur-Marne Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-28 14:30:00

fin : 2025-05-28

Date(s) :

2025-05-28

Cette forme originale vous est proposée par l’association Dynamo, dans le cadre du festival LIVE ENTRE LES LIVRES AISNE (concerts, ateliers, rencontres et formes originales en médiathèques).

+ d’infos et toutes les dates du festival sur www.liveentreleslivres.fr

——

Infos pratiques

Le mercredi 28 mai 2025 à 14h30

Médiathèque Jacques Lob

26 rue Franklin Roosevelt

02400 Essômes-sur-Marne

Infos et réservations >>> 0323690550

Durée 30 min.

Public familial

——

SIESTE MUSICALE

Le son des vagues, d’une rivière, de la forêt, de la pluie, d’un jardin secret, d’un beffroi… C’est autant de Paysages Sonores qui défilent à vos oreilles lors d’une Sieste Musicale. Installez-vous confortablement pour un voyage de 30 min. un cueilleur de sons vous fait entendre autrement les sons du quotidien, avec ses propres prises de sons, des capteurs interactifs sur une branche, une plante et des pommes de pin, et ses petits instruments mélodiques. Une invitation à la détente, à l’émerveillement et la contemplation.

Avec La Mécanique des Sons

Adolescent, Jérôme enregistre les émissions de radio et les copains du collège sur cassettes, premiers pas qui l’emmènent dans une radio associative. C’est lors d’un reportage la nuit dans les marais qu’il se prend de passion pour la prise de sons naturels avec des micros d’ambiances.

En 2021, il sort un premier album, Jardin Secret, avec l’envie de partager ses paysages sonores sous la forme de siestes musicales, jouées dans des médiathèques, festivals, jardins et écoles des Hauts-de-France.

En 2023, le projet “Pouvoir s’entendre” a permis d’enregistrer des sons de la ville de Douai, avec la participation de jeunes et d’habitants, des ateliers prises de sons puis des séances d’écoutes ont été organisés dans plusieurs lieux de la ville.

Source https://www.facebook.com/events/666058566274354/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22external_search_engine%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22attachment%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&locale=fr_FR 0 .

26 Rue Roosevelt

Essômes-sur-Marne 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 69 05 50 mediatheque-jacques-lob@mairie-essomes.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Sieste musicale « Live entre les livres » Essômes-sur-Marne a été mis à jour le 2025-05-22 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne