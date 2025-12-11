Sieste musicale Love Médiathèque La Mosaïque des Mots Iffendic
Sieste musicale Love Médiathèque La Mosaïque des Mots Iffendic vendredi 13 février 2026.
Sieste musicale Love
Médiathèque La Mosaïque des Mots 1 place des Marronniers Iffendic Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-13 18:30:00
fin : 2026-02-13
2026-02-13
Une playlist de Cupidon (ou Barry White !). Une sieste musicale douce et tamisée à savourer à la médiathèque… seul ou en couple.
Public ado/adulte.
Gratuit.
Sur réservation. .
Médiathèque La Mosaïque des Mots 1 place des Marronniers Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75
