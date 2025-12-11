Sieste musicale Love Médiathèque La Mosaïque des Mots Iffendic

Sieste musicale Love

Une playlist de Cupidon (ou Barry White !). Une sieste musicale douce et tamisée à savourer à la médiathèque… seul ou en couple.

Public ado/adulte.

Gratuit.

Sur réservation. .

Médiathèque La Mosaïque des Mots 1 place des Marronniers Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75

