Sieste musicale Love Médiathèque La Mosaïque des Mots Iffendic

Médiathèque La Mosaïque des Mots 1 place des Marronniers Iffendic Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-13 18:30:00
2026-02-13

Une playlist de Cupidon (ou Barry White !). Une sieste musicale douce et tamisée à savourer à la médiathèque… seul ou en couple.
Public ado/adulte.
Gratuit.
Sur réservation.   .

Médiathèque La Mosaïque des Mots 1 place des Marronniers Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75 

