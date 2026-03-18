Sieste musicale Lussat
Sieste musicale Lussat samedi 20 juin 2026.
Sieste musicale
Etang des Landes Lussat Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez passer un moment de détente en musique, au cœur de la Réserve de l’Etang des Landes, avec au programme plusieurs compositeurs minimalistes ( Pärt, Glass, Totland, Sisask..) joués au piano par Pierre SANPERE.
Pour profiter de ce moment, prenez un transat, un siège ou une couverture à mettre au sol. .
Etang des Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 80 90 60
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English : Sieste musicale
L’événement Sieste musicale Lussat a été mis à jour le 2026-03-13 par Creuse Confluence Tourisme