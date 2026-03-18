Sieste musicale

Etang des Landes Lussat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez passer un moment de détente en musique, au cœur de la Réserve de l’Etang des Landes, avec au programme plusieurs compositeurs minimalistes ( Pärt, Glass, Totland, Sisask..) joués au piano par Pierre SANPERE.

Pour profiter de ce moment, prenez un transat, un siège ou une couverture à mettre au sol. .

Etang des Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 80 90 60

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English : Sieste musicale

L’événement Sieste musicale Lussat a été mis à jour le 2026-03-13 par Creuse Confluence Tourisme