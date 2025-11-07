Sieste musicale Bibliothèque- Château de Genève Moncoutant-sur-Sèvre
Bibliothèque- Château de Genève Avenue du Maréchal Juin Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Gratuit
Gratuit
2025-11-07
fin : 2025-11-07
2025-11-07
Envie d’une pause musicale ? Venez vous installer confortablement et vous laisser bercer par la sélection du discothécaire.
À partir de 6 ans, réservation conseillée. .
Bibliothèque- Château de Genève Avenue du Maréchal Juin Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 83 03 bibliotheque.moncoutant@agglo2b.fr
L’événement Sieste musicale Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Bocage Bressuirais