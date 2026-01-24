Sieste musicale CafeMusic Mont-de-Marsan

Sieste musicale

CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Installez-vous confortablement et laissez-vous bercer par les titres de Jacques Higelin.

Dans une ambiance tamisée, venez vous détendre et vous endormir sur nos chaises longues.

Pour un confort et une relaxation maximale, venez avec votre oreiller et votre plaid !

Sieste animée par Thierry Monard. .

CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine

