Sieste musicale Montfort-sur-Meu
Sieste musicale Montfort-sur-Meu vendredi 17 octobre 2025.
Sieste musicale
1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-17 12:00:00
fin : 2025-10-17 13:00:00
2025-10-17
Vendredi 17 octobre 2025 de 12:00 à 13:00
Transats et sombreros
Un transat, un casque, une playlist… le tout dans une ambiance chill… 30min de pause en milieu de journée !
Une session à 12h et une session à 12h30
Tout public. Sur inscription .
1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 94 92
