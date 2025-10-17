Sieste musicale Montfort-sur-Meu

Sieste musicale Montfort-sur-Meu vendredi 17 octobre 2025.

Sieste musicale

1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 12:00:00

fin : 2025-10-17 13:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Vendredi 17 octobre 2025 de 12:00 à 13:00

Transats et sombreros

Un transat, un casque, une playlist… le tout dans une ambiance chill… 30min de pause en milieu de journée !

Une session à 12h et une session à 12h30

Tout public. Sur inscription .

1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 94 92

L’événement Sieste musicale Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Montfort Communauté