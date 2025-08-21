Interlude musical par la pianoterie Guillestre

Interlude musical par la pianoterie Guillestre jeudi 21 août 2025.

Interlude musical par la pianoterie

Eglise Notre-Dame d’Aquilon Guillestre Hautes-Alpes

Début : Jeudi 2025-08-21 14:00:00

fin : 2025-08-21 15:00:00

2025-08-21

Au sein de l’Eglise, à la fraicheur et au calme, la pianoterie t’emmène pour un moment de détente musicale avec ton enfant, bercé par de douces mélodies, pour cinq minutes, ou une heure.. le temps qu’il te conviendra.

Eglise Notre-Dame d’Aquilon Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

English :

In the cool, quiet surroundings of the church, the pianoterie takes you and your child to a moment of musical relaxation, lulled to sleep by gentle melodies, for five minutes, or an hour… as long as it suits you.

German :

In der kühlen und ruhigen Pianothek in der Kirche kannst du dich mit deinem Kind bei sanften Melodien entspannen, fünf Minuten oder eine Stunde lang, so lange du willst.

Italiano :

Nell’atmosfera fresca e tranquilla della chiesa, la pianoteria accompagnerà voi e il vostro bambino in un momento di relax musicale, cullati da dolci melodie, per cinque minuti o un’ora… quanto volete.

Espanol :

En el ambiente fresco y tranquilo de la Iglesia, la pianoteria le llevará a usted y a su hijo a un momento de relajación musical, arrullados por suaves melodías, durante cinco minutos o una hora… el tiempo que desee.

