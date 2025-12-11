Sieste musicale Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou

Sieste musicale

Médiathèque Le Triplex 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-25 11:00:00

fin : 2026-04-25 11:30:00

2026-04-25

Venez découvrir les spectacles de l’artiste accueillie pendant la Fabrik !

Ce duo voix-harpe nous plonge dans une sieste musicale. Allongez-vous, ouvrez vos sens, respirez et entrez dans un état de contemplation. Sur chaque île, un nuage accueillant d’objets de douceurs. Dans cette sieste musicale, c’est une invitation à prendre un peu de temps pour vous reposer. Vous retrouverez des berceuses originales, une découverte des instruments, des sons, les musicalités des mots et les langues.

Ecriture, compositions et scénographie Mariana Caetano

Harpe Clotilde Trouillaud

Regard extérieur Christèle Hunot

Production Lillico, Rennes Scène conventionnée d’intérêt national en préfiguration. Art, Enfance et Jeunesse

Coproduction Péniche Spectacle, Rennes

Dès la naissance

Gratuit Sur réservation par mail .

