Sieste Musicale, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron
Sieste Musicale, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron samedi 27 décembre 2025.
Sieste Musicale
rue de la libération Salle du cadran solaire Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27 18:00:00
fin : 2025-12-27 19:00:00
Date(s) :
2025-12-27
Sieste musicale et relaxation en Duo. Gaya et Noélie Autour du Kotamo
.
rue de la libération Salle du cadran solaire Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 53 32 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Musical siesta and relaxation in Duo. Gaya and Noélie Autour du Kotamo
L’événement Sieste Musicale Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2025-12-24 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes