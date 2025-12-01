Sieste musicale Saint-Maixent-l’École

Sieste musicale Saint-Maixent-l’École samedi 13 décembre 2025.

Sieste musicale

2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Détendez-vous à l’écoute de morceaux sélectionnés par vos bibliothécaires.

Tout public

Accès libre .

2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheques.aqua-libris@cc-hvs.fr

