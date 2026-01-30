Sieste musicale Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École

Sieste musicale

Médiathèque Aqua-Libris 4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Détendez-vous à l’écoute des musiques de films sélectionnées par vos bibliothécaires pour un voyage sonore au coeur du 7ème art.

Tout public

Accès libre .

Médiathèque Aqua-Libris 4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l'École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr

