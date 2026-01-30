Sieste musicale Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École
Sieste musicale Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École samedi 21 mars 2026.
Sieste musicale
Médiathèque Aqua-Libris 4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Détendez-vous à l’écoute des musiques de films sélectionnées par vos bibliothécaires pour un voyage sonore au coeur du 7ème art.
Tout public
Accès libre .
Médiathèque Aqua-Libris 4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sieste musicale
L’événement Sieste musicale Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Haut Val De Sèvre