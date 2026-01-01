Sieste musicale Sainte-Mère-Église
Sieste musicale Sainte-Mère-Église samedi 31 janvier 2026.
Sieste musicale
Médiathèque Sainte-Mère-Église
31 janvier 2026 14:30:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Avec Marion Bouyssonade, harpiste. Réservé aux plus de 12 ans, gratuit, nombre de places limité. .
Médiathèque Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 04 60 19
English : Sieste musicale
