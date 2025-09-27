Sieste musicale Saumur

Sieste musicale Saumur samedi 27 septembre 2025.

Sieste musicale

Rue Célestin Port Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-09-27 16:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Tristan Sker est un compositeur multi-instrumentiste originaire de Bretagne. Il associe instruments acoustiques, machines électroniques et textures naturelles dans une esthétique néoclassique.

Son approche peu commune du violon apporte des sonorités éthérées ou torturées à des compositions à forte charge émotionnelle. Après de nombreux concerts et un premier album « Continuum », il se concentre actuellement sur la composition pour la danse contemporaine, la préparation de son second album centré sur l’eau, et un répertoire minimaliste dédié aux siestes musicales.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 27 septembre 2025 de 15h à 16h. .

Rue Célestin Port Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 06 12

English :

Tristan Sker is a multi-instrumentalist composer from Brittany. He combines acoustic instruments, electronic machines and natural textures in a neoclassical aesthetic.

German :

Tristan Sker ist ein Multiinstrumentalist und Komponist aus der Bretagne. Er verbindet akustische Instrumente, elektronische Maschinen und natürliche Texturen in einer neoklassischen Ästhetik.

Italiano :

Tristan Sker è un compositore polistrumentista della Bretagna. Combina strumenti acustici, macchine elettroniche e trame naturali in un’estetica neoclassica.

Espanol :

Tristan Sker es un compositor multiinstrumentista de Bretaña. Combina instrumentos acústicos, máquinas electrónicas y texturas naturales en una estética neoclásica.

L’événement Sieste musicale Saumur a été mis à jour le 2025-09-06 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME