Informations pratiques

Cahors

Sieste musicale, spéciale Nino Ferrer

792 Rue Emile Zola Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 15:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Installez-vous confortablement dans le parc Tassart pour une sieste musicale et laissez-vous porter par une sélection sonore inspirée de l’univers musical de Nino Ferrer.

Votre déambulation dans l’exposition n’en sera que plus intense !

Installez-vous confortablement dans le parc Tassart pour une sieste musicale et laissez-vous porter par une sélection sonore inspirée de l’univers musical de Nino Ferrer.

Votre déambulation dans l’exposition n’en sera que plus intense !

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792 Rue Emile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 88 musee@mairie-cahors.fr

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English :

Make yourself comfortable in Tassart Park for a musical nap and let yourself be carried away by a selection of music inspired by the musical world of Nino Ferrer.

Your stroll through the exhibition will be all the more immersive!

L’événement Sieste musicale, spéciale Nino Ferrer Cahors a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cahors – Vallée du Lot