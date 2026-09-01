Sieste musicale, spéciale Nino Ferrer Cahors
dimanche 27 septembre 2026 · Cahors
Informations pratiques
Cahors
Sieste musicale, spéciale Nino Ferrer
792 Rue Emile Zola Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 15:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Installez-vous confortablement dans le parc Tassart pour une sieste musicale et laissez-vous porter par une sélection sonore inspirée de l’univers musical de Nino Ferrer.
Votre déambulation dans l’exposition n’en sera que plus intense !
Installez-vous confortablement dans le parc Tassart pour une sieste musicale et laissez-vous porter par une sélection sonore inspirée de l’univers musical de Nino Ferrer.
Votre déambulation dans l’exposition n’en sera que plus intense !
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792 Rue Emile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 88 musee@mairie-cahors.fr
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English :
Make yourself comfortable in Tassart Park for a musical nap and let yourself be carried away by a selection of music inspired by the musical world of Nino Ferrer.
Your stroll through the exhibition will be all the more immersive!
L’événement Sieste musicale, spéciale Nino Ferrer Cahors a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cahors – Vallée du Lot
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