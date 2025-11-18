Sieste musicale : Thêta Wave Project Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes Mardi 18 novembre, 12h30, 13h00 Ille-et-Vilaine

Un moment pour se détendre en musique à la BU SANTÉ VILLEJEAN

### **Sieste musicale : Thêta Wave Project**

Thêta Wave Project est une expérience sonore immersive conçue pour guider les auditeurs dans un état de détente profonde pour un voyage imaginaire, onirique, une exploration intérieure. Ces concerts invitent à retrouver un art de l’écoute grâce au lâcher-prise, à la capacité d’émerveillement et à la contemplation.

► **Mardi 18 novembre à 12h30 et 13h / Gratuit**

_BU SANTÉ VILLEJEAN >_ [_Réservation obligatoire_](https://www.billetweb.fr/sieste-musicale2)

_Un partenariat Service Culturel et le Service Documentation de l’Université de Rennes_

https://bibliotheques.univ-rennes.fr/bu-villejean-sante https://www.billetweb.fr/sieste-musicale2

Bibliothèque universitaire Villejean Santé 2, avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes Quartiers Nord-Ouest Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

bu-contact@listes.univ-rennes.fr 0223233452

Rodrig MBock