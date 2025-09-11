Sieste philo (Montaigne en mouvement) Lieu-dit Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne
Sieste philo (Montaigne en mouvement)
Lieu-dit Montaigne Château Michel de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne
Venez philosopher au jardin !
L’idée est simple
Dix transats
️ Une intervenante
❓ Une question
Une thématique de Montaigne
Une heure de discussion/débat
À l’ombre d’un arbre, dans un coin de nature
Gratuit, sur réservation montaigne.mouvement@gmail.com .
