Sieste philo (Montaigne en mouvement) Lieu-dit Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne

Sieste philo (Montaigne en mouvement)

Lieu-dit Montaigne Château Michel de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne

Venez philosopher au jardin !

L’idée est simple
Dix transats
️ Une intervenante
❓ Une question
Une thématique de Montaigne
Une heure de discussion/débat
À l’ombre d’un arbre, dans un coin de nature

Gratuit, sur réservation montaigne.mouvement@gmail.com   .

Lieu-dit Montaigne Château Michel de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   montaigne.mouvement@gmail.com

