Sieste poétique Moulin à eau de Marie Ravenel Vicq-sur-Mer

Moulin à eau de Marie Ravenel 5 rue Marie Ravenel Vicq-sur-Mer Manche

Début : 2025-08-21 15:00:00

L’âme de Marie Ravenel, poétesse autodidacte, imprègne chaque recoin du moulin. A l’ombre des pommiers du verger, quoi de mieux que d’écouter les poésies de Marie et d’autres poètes, lues avec douceur par Catherine.

Tout public Durée 1h

Réservation préférable auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Possibilité de compléter la journée au moulin avec :

– L’atelier pain pour enfant à 10h

– Un pique nique au moulin (repas non fourni)

– La visite multisensorielle à 15h

Moulin à eau de Marie Ravenel 5 rue Marie Ravenel Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

English : Sieste poétique

The soul of self-taught poet Marie Ravenel permeates every corner of the mill. In the shade of the orchard?s apple trees, what could be better than to listen to Marie?s poems and those of other poets, gently read by Catherine.

All ages Duration 1h

Reservations required at the Cotentin Tourist Office.

The day at the mill can be completed with :

– Bread workshop for children at 10 a.m

– A picnic at the mill (meal not provided)

– Multisensory tour at 3pm

German :

Die Seele von Marie Ravenel, einer autodidaktischen Dichterin, durchdringt jeden Winkel der Mühle. Im Schatten der Apfelbäume im Obstgarten gibt es nichts Besseres, als den Gedichten von Marie und anderen Dichtern zu lauschen, die von Catherine sanft vorgelesen werden.

Für alle Altersgruppen Dauer 1 Stunde

Reservierung vorzugsweise beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin.

Möglichkeit, den Tag in der Mühle zu ergänzen mit :

– Die Brotwerkstatt für Kinder um 10 Uhr

– Ein Picknick in der Mühle (Essen wird nicht bereitgestellt)

– Die multisensorische Führung um 15 Uhr

Italiano :

L’anima di Marie Ravenel, poetessa autodidatta, permea ogni angolo del mulino. All’ombra dei meli del frutteto, cosa c’è di meglio che ascoltare le poesie di Marie e di altri poeti, lette con delicatezza da Catherine?

Per tutte le età 1 ora

Si prega di prenotare presso l’Ufficio del Turismo del Cotentin.

La giornata al mulino può essere completata con:

– Un laboratorio di pane per bambini alle 10.00

– Un picnic al mulino (il pasto non è previsto)

– Visita multisensoriale alle 15.00

Espanol :

El alma de Marie Ravenel, poeta autodidacta, impregna cada rincón del molino. A la sombra de los manzanos del huerto, ¿qué mejor que escuchar la poesía de Marie y de otros poetas, leída suavemente por Catherine?

Todas las edades 1 hora

Se ruega reservar en la Oficina de Turismo de Cotentin.

La jornada en el molino puede completarse con :

– Un taller de pan para niños a las 10 h

– Un picnic en el molino (comida no incluida)

– Visita multisensorial a las 15 h

