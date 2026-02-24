Sieste poétique Moulin à eau de Marie Ravenel Vicq-sur-Mer
Sieste poétique
Moulin à eau de Marie Ravenel 5 rue Marie Ravenel Vicq-sur-Mer Manche
Jeudi 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-08-20
2026-07-23
L’âme de Marie Ravenel, poétesse autodidacte, imprègne chaque recoin du moulin. A l’ombre des pommiers du verger, quoi de mieux que d’écouter les poésies de Marie et d’autres poètes, lues avec douceur par Catherine ?
Partenaire Fermanlivres.
Tout public Durée 1h.
Réservation préférable auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.
Possibilité de compléter la journée au moulin avec
– L’atelier pain pour enfant à 10h,
– Un pique-nique au moulin (repas non fourni),
– La visite multisensorielle à 15h. .
Moulin à eau de Marie Ravenel 5 rue Marie Ravenel Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie
English : Sieste poétique
