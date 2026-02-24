Sieste poétique

Moulin à eau de Marie Ravenel, Vicq-sur-Mer

L’âme de Marie Ravenel, poétesse autodidacte, imprègne chaque recoin du moulin. A l’ombre des pommiers du verger, quoi de mieux que d’écouter les poésies de Marie et d’autres poètes, lues avec douceur par Catherine ?

Partenaire Fermanlivres.

Tout public Durée 1h.

Réservation préférable auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Possibilité de compléter la journée au moulin avec

– L’atelier pain pour enfant à 10h,

– Un pique-nique au moulin (repas non fourni),

– La visite multisensorielle à 15h. .

