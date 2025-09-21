Sieste sonore « Brassée de poèmes à l’ombre d’un frêne » Hôtel de Baschy du Cayla Montpellier

Sieste sonore « Brassée de poèmes à l’ombre d’un frêne » Hôtel de Baschy du Cayla Montpellier dimanche 21 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Concert intimiste dans un jardin de l’Écusson

Chanteuse, altiste et guitariste, Cylsée interprète avec sensibilité des poèmes de Max Rouquette, accompagnée au bouzouki par Goran Juresic.

Un moment musical à savourer confortablement installé dans un transat, au calme, dans un charmant jardin au cœur de l’Écusson.

Hôtel de Baschy du Cayla 1 rue embouque d’or, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Comédie Hérault Occitanie Des logements successifs reconstruits au fil des siècles, subsiste le bâtiment donnant sur la rue de la Monnaie, datant de 1636. François Baschy, marquis du Cayla, modifie et décore finement l’ensemble à partir de 1755. Le plan et la façade s’adaptent alors au tracé courbe de l’étroite rue. Devenue propriétaire au moment des grands travaux urbains du XIXe siècle, la ville y accueille aujourd’hui le Relais des enfants, qui anime des activités hors du temps scolaire.

© Gérard Lecoeur