Sieste sonore « Brassée de poèmes à l’ombre d’un frêne » Place Max Rouquette Montpellier

Sieste sonore « Brassée de poèmes à l’ombre d’un frêne » Place Max Rouquette Montpellier samedi 20 septembre 2025.

Sieste sonore « Brassée de poèmes à l’ombre d’un frêne » Samedi 20 septembre, 14h00 Place Max Rouquette Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Hommage à Max Rouquette – Concert intimiste au pied de l’aqueduc

Chanteuse, altiste et guitariste, Cylsée interprète avec délicatesse des poèmes de Max Rouquette, accompagnée au bouzouki par Goran Juresic.

Un moment musical à savourer au calme, confortablement installé dans un transat, sous les arches majestueuses de l’aqueduc.

Place Max Rouquette Place Max Rouquette 34000 Montpellier Montpellier Centre Hérault Occitanie Au pied de l’aqueduc Saint-Clément, la place accueille des événements forts comme les matchs de tambourin ou la foire aux ânes. Elle est récemment transformée pour la rendre aux piétons et est inaugurée à l’occasion des JEP 2025.

Hommage à Max Rouquette – Concert intimiste au pied de l’aqueduc

© Gérard Lecoeur