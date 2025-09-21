Sieste sonore Faculté Jean Perrin Lens

Accès durant toute la durée de la sieste

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00
Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Attrapez votre oreiller et ouvrez grand vos écoutilles, le multi-instrumentiste David Bultel, artiste associé à la Générale d’imaginaire, vous concocte un moment de relaxation intense très spécial à base de disques soporifiques, d’instruments bizarres ou oubliés et autres objets étranges qu’il collectionne et manie avec le plus grand soin pour chatouiller vos oreilles attentives. Un set 100% live pour petits et grands composé avec un grand nombre d’instruments de musiques traditionnels et acoustiques à (re)découvrir dans des lieux insolites…
Qu’elles s’installent sur des sites miniers, des lieux de mémoire ou au cœur de la nature, ces siestes sonores offrent à chaque fois une expérience singulière. Des terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle jusqu’au Jardin de la Paix à Notre-Dame-de-Lorette, David Bultel vous invite à une écoute hors du commun.

Faculté Jean Perrin Avenue Elie Reumaux – 62300 Lens Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321676666 http://www.tourisme-lenslievin.fr/accueil/decouvrirlens-lievin/visites.aspx
