Sieste sonore harpe & voix La Butte Plouider

Plouider

Sieste sonore harpe & voix

La Butte 12 rue de la Mer Plouider Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 18:30:00

fin : 2026-04-17 20:00:00

Date(s) :

2026-04-17

À La Butte, cette sieste sonore propose une parenthèse musicale sensible et enveloppante, invitant au relâchement et à l’écoute intérieure. Portée par la voix et les vibrations de la harpe, elle offre un temps de pause hors du quotidien, propice à une détente profonde.

Allongé ou confortablement installé, chacun est invité à se laisser traverser par les sons et à entrer dans une expérience immersive et apaisante.

Guidée par Ysa, chanteuse et harpiste, cette exploration sonore mêle différents instruments pour créer des paysages uniques, en lien avec l’instant et le lieu. .

La Butte 12 rue de la Mer Plouider 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 25 40 54

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English : Sieste sonore harpe & voix

L’événement Sieste sonore harpe & voix Plouider a été mis à jour le 2026-04-08 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne