Sieste sonore Jardin de la Paix français Ablain-Saint-Nazaire

Sieste sonore Samedi 20 septembre, 11h00 Jardin de la Paix français Pas-de-Calais

Accès libre pendant toute la durée de la sieste

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Attrapez votre oreiller et ouvrez grand vos écoutilles, le multi-instrumentiste David Bultel, artiste associé à la Générale d’imaginaire, vous concocte un moment de relaxation intense très spécial à base de disques soporifiques, d’instruments bizarres ou oubliés et autres objets étranges qu’il collectionne et manie avec le plus grand soin pour chatouiller vos oreilles attentives.

Un set 100% live pour petits et grands composé avec un grand nombre d’instruments de musiques traditionnels et acoustiques à (re)découvrir dans des lieux insolites…

Jardin de la Paix français D58E3 ABLAIN SAINT NAZAIRE Ablain-Saint-Nazaire 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Au nord-ouest d’Arras, la colline de Notre-Dame-de-Lorette représente un site patrimonial important : au cœur des combats de la Grande Guerre, elle porte aujourd’hui le cimetière national et l’Anneau de la mémoire. Afin que les visiteurs du site puissent disposer d’un lieu pour se recueillir en dehors du cimetière, les paysagistes Élise et Martin Hennebicque ont imaginé un jardin à l’atmosphère douce et intime, faisant la part belle aux clairs-obscurs. Situé en contrebas du site, leur aménagement s’étend sur un pré anciennement en friche: des bouleaux du Bassin Minier aux arbres fruitiers des vergers de l’Artois, l’espace s’appuie sur l’identité du territoire pour mieux révéler la beauté de ses paysages. Inspiré par les vergers pâturés, le jardin reprend en effet leur maillage régulier de feuillus pour créer une ambiance de sous-bois. Des chemins engazonnés permettent de parcourir le lieu qui alterne prairie naturelle et boisement. Ces derniers voient par endroits leur forte densité arborée interrompue par des puits de lumière. Invité à s’asseoir au creux de la végétation, le visiteur est ainsi plongé dans une atmosphère propice à la contemplation et au souvenir. accès libre

