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Sieste Sonore Marion Bouyssonnade Périers

Sieste Sonore Marion Bouyssonnade Périers

Sieste Sonore Marion Bouyssonnade Périers samedi 25 juillet 2026.

Adresse : Parc Tollemer

Ville : 50190 Périers

Département : Manche

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Périers

Sieste Sonore Marion Bouyssonnade

Parc Tollemer Périers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:30:00
fin : 2026-07-25 16:30:00

Date(s) :
2026-07-25

Un moment de détente et de rêverie, en musique live et improvisée. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par les sons, dans une expérience immersive favorisant le relâchement et le calme intérieur. Une invitation à ralentir, à apaiser le corps et l’esprit, et à voyager en douceur.

Gratuit. Accès libre. Durée 1h. Tout public. Prévoir un plaid ou un tapis pour plus de confort   .

Parc Tollemer Périers 50190 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 

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English : Sieste Sonore Marion Bouyssonnade

L’événement Sieste Sonore Marion Bouyssonnade Périers a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche

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