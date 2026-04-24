Sieste Sonore Marion Bouyssonnade Périers
Sieste Sonore Marion Bouyssonnade Périers samedi 25 juillet 2026.
Périers
Sieste Sonore Marion Bouyssonnade
Parc Tollemer Périers Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:30:00
fin : 2026-07-25 16:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Un moment de détente et de rêverie, en musique live et improvisée. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par les sons, dans une expérience immersive favorisant le relâchement et le calme intérieur. Une invitation à ralentir, à apaiser le corps et l’esprit, et à voyager en douceur.
Gratuit. Accès libre. Durée 1h. Tout public. Prévoir un plaid ou un tapis pour plus de confort .
Parc Tollemer Périers 50190 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16
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English : Sieste Sonore Marion Bouyssonnade
L’événement Sieste Sonore Marion Bouyssonnade Périers a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche
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