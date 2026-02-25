Sieste sonore OPEN CP Roubaix

Sieste sonore OPEN CP

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Début : 2026-03-01 13:30:00

fin : 2026-03-01 14:30:00

2026-03-01

Une sieste sonore, allongé sur un transat, masque sur les yeux. Une composition musicale live qui se déploie comme une conversation avec l’espace et l’instant présent. Captations in situ, field recordings, sons analogiques sculptés et traitements numériques s’entrelacent pour créer une bulle suspendue, à la lisière du rêve. Une expérience d’écoute immersive et contemplative, une invitation à se laisser porter par une autre perception de notre environnement sonore.

**Avec SFEER.**

A sound siesta, stretched out on a deckchair with a mask over your eyes. A live musical composition that unfolds like a conversation with space and the present moment. In situ recordings, field recordings, sculpted analog sounds and digital processing intertwine to create a suspended bubble on the edge of a dream. An immersive, contemplative listening experience, an invitation to let yourself be carried away by a different perception of our sonic environment.

**With SFEER

