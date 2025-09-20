Sieste sonore Parc des Berges de la Souchez – Parc Léo Lagrange Courrières

Accès durant toute la durée de la sieste

Attrapez votre oreiller et ouvrez grand vos écoutilles, le multi-instrumentiste David Bultel, artiste associé à la Générale d’imaginaire, vous concocte un moment de relaxation intense très spécial à base de disques soporifiques, d’instruments bizarres ou oubliés et autres objets étranges qu’il collectionne et manie avec le plus grand soin pour chatouiller vos oreilles attentives. Un set 100% live pour petits et grands composé avec un grand nombre d’instruments de musiques traditionnels et acoustiques à (re)découvrir dans des lieux insolites…

Qu’elles s’installent sur des sites miniers, des lieux de mémoire ou au cœur de la nature, ces siestes sonores offrent à chaque fois une expérience singulière. Des terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle jusqu’au Jardin de la Paix à Notre-Dame-de-Lorette, David Bultel vous invite à une écoute hors du commun.

Parc des Berges de la Souchez – Parc Léo Lagrange chemin fossé 8 Courrières Courrières 62710 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321676666 https://www.courrieres.fr/decouvrir/visiter/parc-des-berges-de-la-souchez-et-parc-de-loisirs-leo-lagrange https://tourisme-lens.fr/ La Chaîne des parcs constitue, au sein de la trame verte et bleue du Bassin minier, un vaste réseau d’espaces naturels habités sublimant le passé minier et offrant de nouveaux usages.

Mais la métamorphose, pour devenir tangible, exige un formidable travail de recomposition et de mise en cohérence des projets existants ou en émergence. Cette ambition cadre pleinement avec les propos de Michel Desvigne, architecte paysagiste, qui parle alors du passage d’un « archipel noir à un archipel vert ».

Le parc des Berges de la Souchez fait partie de ce vaste ensemble, que constitue la Chaîne des Parcs.

Les villes de Loison-sous-Lens, Noyelles-sous-Lens, Harnes et Courrières ont décidé de reconquérir les rives du canal de la Souchez en rénovant et en créant des sites de nature.

Vous pourrez ainsi retrouver :

– La Galance et son jardin à fleur d’eau

– Le terril 94 ou le terril dit de trail

– L’étang du brochet harnésien

– Le lagunage de Harnes

L’ancien chemin de hallage le long de la Souchez s’étend sur 10 km. Chacun de ses sites de nature possède ses accès propres avec parking. Plusieurs accès :

– rue Jean Jacques Rousseau à Loison-sous-Lens

– Rue Georges Rainguez à Noyelles-sous-Lens

– Rue du 10 mars à Noyelles-sous-Lens – parking avec barres de hauteur

– Rue de la Gare à Harnes – parking avec barres de hauteur

– Rue du Vert Gazon à Courrières

Transport en commun : ligne 5 arrêt Saules et Coulée verte à Harnes.

